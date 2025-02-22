Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борнмут — Вулверхэмптон, результат матча 22 февраля 2025, счет 0:1, АПЛ 2024-2025

«Борнмут» уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ, оставшись в меньшинстве на 31-й минуте
Комментарии

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Кунья – 36'    
Удаления: Забарный – 31' / нет

На 31-й минуте был удалён защитник «Борнмута» Илья Забарный. Через пять минут отличился нападающий гостей Матеус Кунья.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 26 матчей. «Борнмут» находится на пятой строчке, заработав 43 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 61 очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android