«Борнмут» уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ, оставшись в меньшинстве на 31-й минуте
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 1:0.
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Кунья – 36'
Удаления: Забарный – 31' / нет
На 31-й минуте был удалён защитник «Борнмута» Илья Забарный. Через пять минут отличился нападающий гостей Матеус Кунья.
«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 26 матчей. «Борнмут» находится на пятой строчке, заработав 43 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 61 очко.
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