«Борнмут» уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ, оставшись в меньшинстве на 31-й минуте

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 1:0.

На 31-й минуте был удалён защитник «Борнмута» Илья Забарный. Через пять минут отличился нападающий гостей Матеус Кунья.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 26 матчей. «Борнмут» находится на пятой строчке, заработав 43 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 61 очко.