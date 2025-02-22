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Арсенал — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 22 февраля 2025, счёт 0:1, АПЛ 2024-2025

«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» и не смог сократить отставание от «Ливерпуля»
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 44'    
Удаления: Льюис-Скелли – 73' / нет

Единственный гол в матче был забит на 44-й минуте, отличился нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн. На 73-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве, красную карточку получил вышедший на замену полузащитник Майлз Льюис-Скелли.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 53 очка за 26 встреч. «Вест Хэм Юнайтед» заработал 30 очков после 26 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 61 очко.

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