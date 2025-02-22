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Дивеев: Шуманский — лучший бомбардир ЦСКА на сборах, он доказывает это своей игрой

Дивеев: Шуманский — лучший бомбардир ЦСКА на сборах, он доказывает это своей игрой
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил выступления нападающего армейцев Артёма Шуманского во время тренировочного сбора перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Могу сказать, что на всех трёх сборах каждый игрок прогрессировал и как-то прибавил. У того же Глебова сумасшедшая скорость, и мы ему каждый день говорим, как он должен пользоваться своими качествами, и у него это получается. Может быть, не всегда, но это футбол. А Шуманский сейчас лучший бомбардир зимних сборов, поэтому он тоже молодец и доказывает это своей игрой и футбольными качествами», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Нападающий Артём Шуманский перебрался в ЦСКА из кипрского «Ариса» перед стартом текущего сезона. В первой части сезона на его счету 12 минут в трёх матчах за красно-синих во всех турнирах.

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