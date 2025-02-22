«Тоттенхэм Хотспур» на выезде крупно обыграл «Ипсвич Таун» в 26-м туре АПЛ

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон. На 26-й минуте Джонсон оформил дубль. На 36-й минуте Омари Хатчинсон отыграл один мяч «Ипсвича». На 77-й минуте Джед Спенс забил третий мяч гостей. На 84-й минуте Деян Кулушевски установил окончательный счёт в матче — 4:1.

«Ипсвич Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за 26 встреч. «Тоттенхэм Хотспур» заработал 33 очка после 26 игр и располагается на 12-й строчке.