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Ипсвич Таун — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 22 февраля 2025, счёт 1:4, АПЛ 2024-2025

«Тоттенхэм Хотспур» на выезде крупно обыграл «Ипсвич Таун» в 26-м туре АПЛ
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
1 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 18'     0:2 Джонсон – 26'     1:2 Хатчинсон – 36'     1:3 Спенс – 77'     1:4 Кулушевски – 84'    

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон. На 26-й минуте Джонсон оформил дубль. На 36-й минуте Омари Хатчинсон отыграл один мяч «Ипсвича». На 77-й минуте Джед Спенс забил третий мяч гостей. На 84-й минуте Деян Кулушевски установил окончательный счёт в матче — 4:1.

«Ипсвич Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за 26 встреч. «Тоттенхэм Хотспур» заработал 33 очка после 26 игр и располагается на 12-й строчке.

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