«Брайтон» разгромил «Саутгемптон» в 26-м туре АПЛ

В рамках 26-го тура чемпионата Англии встречались «Саутгемптон» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри». Главный арбитр матча — Даррен Бонд. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали гости.

На 23-й минуте счёт в матче открыл бразильский форвард «Брайтона» Жоао Педро. На 56-й минуте нападающий Жоржиньо Рюттер удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте японский вингер Каору Митома довёл счёт до крупного. На 83-й минуте полузащитник Джек Хиншелвуд установил окончательный счёт — 4:0.

Победа позволила «Брайтону» набрать 40 очков в 26 матчах и подняться на восьмое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» остался на последней строчке с девятью очками, отставание от «Лестера» составляет восемь очков.