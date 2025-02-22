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Саутгемптон — Брайтон, результат матча 22 февраля 2025, счет 0:4, чемпионат Англии 2024-2025

«Брайтон» разгромил «Саутгемптон» в 26-м туре АПЛ
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В рамках 26-го тура чемпионата Англии встречались «Саутгемптон» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри». Главный арбитр матча — Даррен Бонд. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали гости.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 4
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Педро – 23'     0:2 Рюттер – 56'     0:3 Митома – 71'     0:4 Хиншелвуд – 82'    

На 23-й минуте счёт в матче открыл бразильский форвард «Брайтона» Жоао Педро. На 56-й минуте нападающий Жоржиньо Рюттер удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте японский вингер Каору Митома довёл счёт до крупного. На 83-й минуте полузащитник Джек Хиншелвуд установил окончательный счёт — 4:0.

Победа позволила «Брайтону» набрать 40 очков в 26 матчах и подняться на восьмое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» остался на последней строчке с девятью очками, отставание от «Лестера» составляет восемь очков.

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