«Брайтон» разгромил «Саутгемптон» в 26-м туре АПЛ
Поделиться
В рамках 26-го тура чемпионата Англии встречались «Саутгемптон» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри». Главный арбитр матча — Даррен Бонд. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали гости.
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 4
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Педро – 23' 0:2 Рюттер – 56' 0:3 Митома – 71' 0:4 Хиншелвуд – 82'
На 23-й минуте счёт в матче открыл бразильский форвард «Брайтона» Жоао Педро. На 56-й минуте нападающий Жоржиньо Рюттер удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте японский вингер Каору Митома довёл счёт до крупного. На 83-й минуте полузащитник Джек Хиншелвуд установил окончательный счёт — 4:0.
Победа позволила «Брайтону» набрать 40 очков в 26 матчах и подняться на восьмое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» остался на последней строчке с девятью очками, отставание от «Лестера» составляет восемь очков.
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
20:28
-
20:17
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:36
-
19:34
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:12
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:55
-
18:37
-
18:30
-
18:06
-
18:04
-
17:52
-
17:48
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:13