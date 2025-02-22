«Вильярреал» минимально обыграл «Райо Вальекано», оставшийся в меньшинстве с 42-й минуты

Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе « Вальекас» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой (Испания). «Вильярреал» одержал победу со счётом 1:0.

На 42-й минуте матча «Райо Вальекано» остался в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник Хорхе де Фрутос. На 66-й минуте нападающий «Вильярреала» Айосе Перес забил единственный гол в матче.

После 25 сыгранных матчей «Райо Вальекано» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков. «Вильярреал» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 44 очка.