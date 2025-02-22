Ван Дейк: в ближайшие пару месяцев появятся некоторые новости о моем будущем

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своем возможном уходе из английского клуба в следующем сезоне.

«В ближайшие пару месяцев появятся некоторые новости о моём будущем. Когда будет определённый ответ о моём будущем, он, вероятно, выйдет… Я всегда говорил, что отношусь к этому совершенно спокойно», — цитирует ван Дейка Sky Sports.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Его контракт с «мерсисайдцами» истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к ван Дейку со стороны испанской «Барселоны». По данным прессы, сине-гранатовые готовы включиться в гонку за защитником, если ван Дейк не продлит соглашение с «Ливерпулем». В текущем сезоне на счету ван Дейка 35 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он забил три мяча и отдал одну голевую передачу.