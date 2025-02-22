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Лилль — Монако, результат матча 22 февраля 2025, счёт 2:1, Лига 1 2024-2025

«Монако» уступил «Лиллю» в 23-м туре Лиги 1 и опустился на пятое место в турнирной таблице
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Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лилль» и «Монако». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц, Франция). «Лилль» одержал победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
1:0 Харальдссон – 22'     2:0 Харальдссон – 42'     2:1 Минамино – 45+1'    

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте, отличился полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон. На 42-й минуте Харальдссон оформил дубль. На 45+1-й минуте Такуми Минамино отыграл один мяч «Монако». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч.

После 23 сыгранных матчей «Монако» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 41 очко.

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