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«Монако» уступил «Лиллю» в 23-м туре Лиги 1 и опустился на пятое место в турнирной таблице

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лилль» и «Монако». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц, Франция). «Лилль» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте, отличился полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон. На 42-й минуте Харальдссон оформил дубль. На 45+1-й минуте Такуми Минамино отыграл один мяч «Монако». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч.

После 23 сыгранных матчей «Монако» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 41 очко.