Игрок «Зенита» Ду Кейрос намекнул на ожидание решения по своему будущему

Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в социальной сети поделился кадрами со сборов сине-бело-голубых, сопроводив видео двумя эмодзи: «pray» (молиться) и «hourglass» (песочные часы). Футболист не заявлен за «Зенит» для участия в чемпионате России.

Фото: Социальные сети

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Ду Кейроса заинтересован клуб бразильской Серии А «Спорт Ресифи». Сообщалось, что бразильская команда обсуждала с «Зенитом» возможный переход 25-летнего хавбека на условиях аренды в последние дни трансферного окна.

Ду Кейрос перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» летом 2023 года. Весь 2024 год бразилец провёл на правах аренды в составе «Гремио».