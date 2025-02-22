ЦСКА интересуется двумя уругвайцами. Переговоры по Вильягре сорвались — Грилльо

Московский ЦСКА планирует осуществить два трансфера футболистов из Южной Америки. Как сообщает журналист Максимилиано Грилльо в соцсетях, армейцы заинтересованы в двух уругвайцах — из основной команды и из команды до 23 лет.

Имена потенциальных новичков московского клуба не называются. При этом, по данным источника, опорный полузащитник «Ривер Плейт» Родриго Вильягра не перейдёт в ЦСКА. Красно-синие не смогли договориться об условиях сделки.

Состав ЦСКА в зимнее трансферное окно пополнил лишь один футболист — бразильский форвард Аллеррандро, приобретённый у «Ред Булл Брагантино». Покинули команду на условиях аренды или полноценного трансфера восемь игроков, включая опорников Виктора Мендеса («Коло-Коло») и Сашу Зделара («Зенит»).