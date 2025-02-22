Тренер «МЮ» Аморим: нам нужно пережить этот сезон, а затем мы сможем думать о будущем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча с «Эвертоном» в 26-м туре английской Премьер-лиги (2:2) ответил на вопрос, что он может сделать для того, чтобы его команда стала более стабильной.

«Я не знаю, но, если буду знать, я изменю это. Всё, что мы делаем на неделе, мы должны делать лучше в игре. В данный момент нам нужно сосредоточиться на работе изо дня в день. Нам нужно пережить этот сезон, а затем мы сможем думать о будущем. Я не хочу говорить только о негативе. Во втором тайме мы были близки к победе в этой игре», — приводит слова Аморима ВВС со ссылкой на TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 26 матчей.