Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим: нам нужно пережить этот сезон, а затем мы сможем думать о будущем

Тренер «МЮ» Аморим: нам нужно пережить этот сезон, а затем мы сможем думать о будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча с «Эвертоном» в 26-м туре английской Премьер-лиги (2:2) ответил на вопрос, что он может сделать для того, чтобы его команда стала более стабильной.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бету – 19'     2:0 Дукуре – 33'     2:1 Фернандеш – 72'     2:2 Угарте – 80'    

«Я не знаю, но, если буду знать, я изменю это. Всё, что мы делаем на неделе, мы должны делать лучше в игре. В данный момент нам нужно сосредоточиться на работе изо дня в день. Нам нужно пережить этот сезон, а затем мы сможем думать о будущем. Я не хочу говорить только о негативе. Во втором тайме мы были близки к победе в этой игре», — приводит слова Аморима ВВС со ссылкой на TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 26 матчей.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» добился ничьей в матче с «Эвертоном», отыгравшись с 0:2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android