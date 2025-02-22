Тренер «МЮ» Аморим: нам нужно пережить этот сезон, а затем мы сможем думать о будущем
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча с «Эвертоном» в 26-м туре английской Премьер-лиги (2:2) ответил на вопрос, что он может сделать для того, чтобы его команда стала более стабильной.
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бету – 19' 2:0 Дукуре – 33' 2:1 Фернандеш – 72' 2:2 Угарте – 80'
«Я не знаю, но, если буду знать, я изменю это. Всё, что мы делаем на неделе, мы должны делать лучше в игре. В данный момент нам нужно сосредоточиться на работе изо дня в день. Нам нужно пережить этот сезон, а затем мы сможем думать о будущем. Я не хочу говорить только о негативе. Во втором тайме мы были близки к победе в этой игре», — приводит слова Аморима ВВС со ссылкой на TNT Sports.
«Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 26 матчей.
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