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«Родина» объявила о подписании бывшего одноклубника Промеса и воспитанника «Милана»

«Родина» объявила о подписании бывшего одноклубника Промеса и воспитанника «Милана»
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Московская «Родина» объявила о подписании двух легионеров. Как сообщает официальный сайт столичного клуба, к команде присоединились два вингера — сенегалец Папа Гуйе и словенец Макс Баришич.

Гуйе ранее выступал за клуб второй лиги ОАЭ «Дубай Юнайтед», за который с сентября прошлого года играет экс-форвард «Спартака» Квинси Промес. Предыдущим клубом Макса Баришича был словенский «Копер». С августа 2013 по июль 2014 года Баришич выступал за молодёжную команду «Милана».

Оба футболиста присоединились к «Родине» в статусе свободных агентов. После 21-го тура «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе команды 24 набранных очка.

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