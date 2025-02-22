«Милан» на выезде уступил «Торино» в 26-м туре Серии А
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Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Торино» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоном Содзой (Италия). «Торино» одержал победу со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Тшау – 5' 1:1 Рейндерс – 74' 2:1 Гинейтис – 76'
Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Милана» Малик Тшау. На 74-й минуте Тейани Рейндерс сравнял счёт. На 76-й минуте Гвидас Гинейтис вывел хозяев вперёд.
После 26 сыгранных матчей «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко. «Милан» после 25 игр занимает седьмое место, заработав 41 очко.
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