«Милан» на выезде уступил «Торино» в 26-м туре Серии А

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Торино» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоном Содзой (Италия). «Торино» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Милана» Малик Тшау. На 74-й минуте Тейани Рейндерс сравнял счёт. На 76-й минуте Гвидас Гинейтис вывел хозяев вперёд.

После 26 сыгранных матчей «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко. «Милан» после 25 игр занимает седьмое место, заработав 41 очко.