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«Краснодар» — лучший клуб РПЛ по трансферному балансу в сезоне, худший — «Спартак»

«Краснодар» — лучший клуб РПЛ по трансферному балансу в сезоне, худший — «Спартак»
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По итогам двух трансферных окон сезона-2024/2025 «Краснодар» является лучшим клубом России по соотношению потраченных и заработанных денег на переходах игроков. По информации Transfermarkt, баланс «Краснодара» составил € +18,13 млн. На втором месте в рейтинге расположился ЦСКА с показателем € +10,95 млн.

Лидерами антирейтинга являются «Спартак», «Зенит» и «Динамо». Убытки красно-белых по итогам двух трансферных окон составили € 44,49 млн.

Топ-5 клубов РПЛ с лучшим трансферным балансом в сезоне-2024/2025:

1. «Краснодар» + € 18,13 млн.
2. ЦСКА + € 10,95 млн.
3. «Ростов» + € 8,67 млн.
4. «Локомотив» + € 7,52 млн.
5. «Факел» + € 0,17 млн.

Топ-5 клубов РПЛ с худшим трансферным балансом в сезоне-2024/2025:

1. «Спартак» € -44,49 млн.
2. «Зенит» € -33,4 млн.
3. «Динамо» € -17,7 млн.
4. «Рубин» € -4,25 млн.
5. «Динамо» Махачкала € -2,58 млн.

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