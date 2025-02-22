«Боруссия» Дортмунд разгромила «Унион» со счётом 6:0, Гирасси оформил покер

Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток, Германия). «Боруссия» одержала победу со счётом 6:0.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Униона» Диогу Лейте. На 40-й минуте нападающий Серу Гирасси удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Гирасси оформил дубль, на 80-й — хет-трик, а на 83-й — покер. На 89-й минуте Максимилиан Байер установил окончательный счёт — 6:0.

После 23 сыгранных матчей «Боруссия» Д располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 32 очка. «Унион» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 24 очка.