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Боруссия Дортмунд — Унион, результат матча 22 февраля 2025, счет 6:0, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Унион» со счётом 6:0, Гирасси оформил покер
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Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток, Германия). «Боруссия» одержала победу со счётом 6:0.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
6 : 0
Унион
Берлин
1:0 Лейте – 25'     2:0 Гирасси – 40'     3:0 Гирасси – 75'     4:0 Гирасси – 80'     5:0 Гирасси – 83'     6:0 Байер – 89'    

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Униона» Диогу Лейте. На 40-й минуте нападающий Серу Гирасси удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Гирасси оформил дубль, на 80-й — хет-трик, а на 83-й — покер. На 89-й минуте Максимилиан Байер установил окончательный счёт — 6:0.

После 23 сыгранных матчей «Боруссия» Д располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 32 очка. «Унион» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 24 очка.

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