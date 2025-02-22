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Валенсия — Атлетико Мадрид, результат матча 22 февраля 2025, счёт 0:3, Ла Лига 2024-2025

«Атлетико» Мадрид разгромил «Валенсию» благодаря дублю Альвареса и голу Корреа
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Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). «Атлетико» Мадрид одержал победу со счётом 3:0.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 12'     0:2 Альварес – 30'     0:3 Корреа – 86'    

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На 30-й минуте Альварес оформил дубль. На 86-й минуте нападающий гостей Анхель Корреа довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 25 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка. «Атлетико» Мадрид после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 53 очка.

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