«Атлетико» Мадрид разгромил «Валенсию» благодаря дублю Альвареса и голу Корреа

Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). «Атлетико» Мадрид одержал победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На 30-й минуте Альварес оформил дубль. На 86-й минуте нападающий гостей Анхель Корреа довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 25 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка. «Атлетико» Мадрид после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 53 очка.