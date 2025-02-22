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Астон Вилла — Челси, результат матча 22 февраля 2025, счет 2:1, АПЛ 2024-2025

«Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ, пропустив на 89-й минуте
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Фернандес – 9'     1:1 Асенсио – 57'     2:1 Асенсио – 89'    

Счёт в матче был открыт уже на девятой минуте, отличился полузащитник «Челси» Энцо Фернандес. На 57-й минуте нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио сравнял счёт. На 89-й минуте Асенсио оформил дубль. Стоит отметить, что полузащитник «Астон Виллы» Маркус Рашфорд отдал две голевые передачи.

«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 42 очка за 27 встреч. «Челси» заработал 43 очка после 26 игр и располагается на шестой строчке.

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