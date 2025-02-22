«Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ, пропустив на 89-й минуте

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт уже на девятой минуте, отличился полузащитник «Челси» Энцо Фернандес. На 57-й минуте нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио сравнял счёт. На 89-й минуте Асенсио оформил дубль. Стоит отметить, что полузащитник «Астон Виллы» Маркус Рашфорд отдал две голевые передачи.
«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 42 очка за 27 встреч. «Челси» заработал 43 очка после 26 игр и располагается на шестой строчке.
- 22 февраля 2025
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