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Аль-Иттихад — Аль-Хиляль, результат матча 22 февраля 2025, счет 4:1, чемпионат Саудовской Аравии 2024-2025

«Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Хиляль» и оторвался на семь очков в таблице Про-Лиги
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«Аль-Иттихад» принимал на своём поле «Аль-Хиляль» в матче лидеров чемпионата Саудовской Аравии. Игра 21-го тура Про-Лиги прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда. Волевую победу со счётом 4:1 одержали хозяева.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
22 февраля 2025, суббота. 21:15 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
4 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Леонардо – 23'     1:1 Кадеш – 29'     2:1 Бергвейн – 45'     3:1 Бергвейн – 51'     4:1 Бензема – 86'    

Счёт в матче на 23-й минуте открыл бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. На 29-й минуте защитник «Аль-Иттихада» Хассан Кадеш восстановил равенство в счёте. На последней минуте первого тайма нидерландский вингер Стивен Бергвейн вывел «Аль-Иттихад» вперёд.

Бергвейн оформил дубль после передачи французского полузащитника Н'Голо Канте на 51-й минуте. На 72-й минуте экс-форвард «Реала» Карим Бензема довел счёт до разгромного, но мяч был отменён. На 86-й минуте Бензема забил гол, который был засчитан. Бывший вингер «Зенита» Малком провёл на поле весь матч.

Победа позволила «Аль-Иттихаду» закрепиться на верхней строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги с 55 очками. «Аль-Хиляль» остался на втором месте с 48 очками. Расстояние между клубами теперь составляет семь очков.

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