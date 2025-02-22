Результаты матчей АПЛ 22 февраля

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В субботу, 22 февраля, прошли семь матчей 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 22 февраля:

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2;

«Борнмут» — «Вулверхэмптон» — 0:1;

«Ипсвич Таун» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:4;

«Саутгемптон» — «Брайтон» — 0:4;

«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1;

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 0:2;

«Астон Вилла» — «Челси» — 2:1.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 61 очко. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 53 очка. Третье место с 47 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (9), «Лестер Сити» (17) и «Ипсвич Таун» (17).