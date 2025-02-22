Результаты матчей Бундеслиги 22 февраля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 февраля, прошли пять матчей 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 22 февраля:

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Аугсбург» — 0:3;

«Вольфсбург» — «Бохум» — 1:1;

«Майнц» — «Санкт-Паули» — 2:0;

«Хольштайн» — «Байер» — 0:2;

«Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин — 6:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 55 очков. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 50 очков. Третье место с 42 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (13), «Хайденхайм» (14) и «Бохум» (15).