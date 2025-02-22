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Источник: «Зенит» обыграл «Локомотив» в закрытом матче благодаря автоголу

Источник: «Зенит» обыграл «Локомотив» в закрытом матче благодаря автоголу
Сергей Семак
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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в закрытом товарищеском матче с московским «Локомотивом» на сборах в ОАЭ со счётом 1:0. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Единственный гол в игре в свои ворота забил мексиканский центральный защитник железнодорожников Сесар Монтес на 90-й минуте.

По информации источника, стартовые составы команд были следующими:

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Нино, Эракович, Дркушич, Сантос, Барриос, Глушенков, Мостовой, Соболев, Гонду.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.

По итогам первой части Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками в 18 матчах. «Локомотив» имеет в своём активе 35 набранных очков и находится на пятой строчке.

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