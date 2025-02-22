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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил «Краснодар» с 17-летием

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил «Краснодар» с 17-летием
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, который является воспитанником «Краснодара», поздравил свой бывший клуб с днём рождения.

«Сегодня отмечает своё 17-летие мой родной клуб, который помог мне понять себя, обрести свой путь и сделать первые шаги в большой футбол. Я счастлив, что связан с этой командой. С Днём рождения, футбольный клуб «Краснодар» — написал Сафонов в телеграм-канале.

«Краснодар» был основан 22-го февраля 2008 года. Матвей Сафонов является выпускником академии чёрно-зелёных. В летнее трансферное окно чемпион Франции «ПСЖ» заплатил «Краснодару» за переход россиянина € 20 млн.

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