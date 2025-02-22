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«Сейчас не время жалеть себя». Эдегор — о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»

«Сейчас не время жалеть себя». Эдегор — о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о поражении в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 44'    
Удаления: Льюис-Скелли – 73' / нет

«Мы очень разочарованы. Казалось, что сегодня у нас был хороший шанс, но наша игра была недостаточно хорошей, и это большой удар для всех. Мы старались даже вдесятером, мы оказывали на них большое давление, но я думаю, что нам не хватило немного эффективности в последней трети, последнего паса, последнего навеса, и мы должны были действовать острее и лучше в штрафной.

Сейчас не время жалеть себя, мы должны продолжать. Впереди ещё много игр. Главное сейчас – выиграть следующий матч», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 53 очка за 26 встреч.

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