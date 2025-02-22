Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грэм Поттер прокомментировал победу «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом»

Грэм Поттер прокомментировал победу «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Грэм Поттер высказался о победе своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 44'    
Удаления: Льюис-Скелли – 73' / нет

«Я невероятно горжусь и очень рад за болельщиков. Игроки отдали все силы и оставили всё на поле, что я и пытаюсь привить им и поощрять.

Когда делаешь так, есть шанс получить результат. Талант – это одно, но речь идёт о том, чтобы быть командой и иметь коллективный менталитет. Думаю, мы сегодня показали это в избытке, так что я в восторге», — приводит слова Поттера официальный сайт клуба.

«Вест Хэм Юнайтед» заработал 30 очков после 26 игр и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
«Сейчас не время жалеть себя». Эдегор — о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android