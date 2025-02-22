Грэм Поттер прокомментировал победу «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Грэм Поттер высказался о победе своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0).

«Я невероятно горжусь и очень рад за болельщиков. Игроки отдали все силы и оставили всё на поле, что я и пытаюсь привить им и поощрять.

Когда делаешь так, есть шанс получить результат. Талант – это одно, но речь идёт о том, чтобы быть командой и иметь коллективный менталитет. Думаю, мы сегодня показали это в избытке, так что я в восторге», — приводит слова Поттера официальный сайт клуба.

«Вест Хэм Юнайтед» заработал 30 очков после 26 игр и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.