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Полузащитник «Ман Юнайтед» Фернандеш: каждый раз, когда мы пропускаем, мы начинаем играть

Полузащитник «Ман Юнайтед» Фернандеш: каждый раз, когда мы пропускаем, мы начинаем играть
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался после ничьей своей команды с «Эвертоном» (2:2) в 26-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бету – 19'     2:0 Дукуре – 33'     2:1 Фернандеш – 72'     2:2 Угарте – 80'    

«У нас были шансы во втором тайме, но мы начали поздно. У нас не было достаточно движения. Нам нужно начинать игру лучше. Каждый раз, когда мы пропускаем гол и проигрываем, мы начинаем играть и рисковать. Нам нужно было придерживаться плана, вот чем был очень недоволен тренер. Во втором тайме мы придерживались своих идей и играли гораздо свободнее и подвижнее», — цитирует Фернандеша Sky Sports со ссылкой на TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» сумел уйти от поражения в матче с «Эвертоном», по ходу которого уступал с разницей в два мяча. В первом тайме в составе «Эвертона» отличились форвард Бету и полузащитник Абдулайе Дукуре. Во второй половине игры точными ударами ответили полузащитники «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш и Мануэль Угарте.

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» занимают в турнирной таблице АПЛ, соответственно, 14-е и 15-е места.

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