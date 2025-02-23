Полузащитник «Ман Юнайтед» Фернандеш: каждый раз, когда мы пропускаем, мы начинаем играть

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался после ничьей своей команды с «Эвертоном» (2:2) в 26-м туре английской Премьер-лиги.

«У нас были шансы во втором тайме, но мы начали поздно. У нас не было достаточно движения. Нам нужно начинать игру лучше. Каждый раз, когда мы пропускаем гол и проигрываем, мы начинаем играть и рисковать. Нам нужно было придерживаться плана, вот чем был очень недоволен тренер. Во втором тайме мы придерживались своих идей и играли гораздо свободнее и подвижнее», — цитирует Фернандеша Sky Sports со ссылкой на TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» сумел уйти от поражения в матче с «Эвертоном», по ходу которого уступал с разницей в два мяча. В первом тайме в составе «Эвертона» отличились форвард Бету и полузащитник Абдулайе Дукуре. Во второй половине игры точными ударами ответили полузащитники «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш и Мануэль Угарте.

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» занимают в турнирной таблице АПЛ, соответственно, 14-е и 15-е места.