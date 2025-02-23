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«Очень разочарован и зол». Микель Артета — о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»

«Очень разочарован и зол». Микель Артета — о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 44'    
Удаления: Льюис-Скелли – 73' / нет

«Очень разочарован и зол. Я думаю, что мы должны поздравить «Вест Хэм» с победой и игрой, которую они показали, но считаю, что многое с нашей стороны мы не делали правильно. Это не позволило нам набрать достаточный импульс, достаточную стабильность в игре с позитивными действиями, которые могли бы привести к возникновению опасных ситуаций. И даже несмотря на то что мы больше владели мячом и нанесли около 20 ударов, я не видел, что мы находимся на том уровне, который нам нужен, чтобы побеждать. Мы потеряли много мячей и позволили «Вест Хэму» создать много опасных моментов», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 53 очка за 26 встреч.

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