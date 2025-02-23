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Интер — Дженоа, результат матча 22 февраля 2025, счет 1:0, чемпионат Италии 2024-2025

«Интер» одолел «Дженоа» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А
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Миланский «Интер» встречался с «Дженоа» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро». Главным арбитром встречи был Марко Пиччинини. Минимальную победу по итогам встречи праздновали хозяева — 1:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Мартинес – 78'    

Единственный гол в матче на 79-й минуте записал на свой счёт форвард Лаутаро Мартинес. Аргентинец отличился с передачи полузащитника Хакана Чалханоглу.

После 26 проведённых матчей в чемпионате Италии подопечные Симоне Индзаги занимают первое место в турнирной таблице с 57 очками, опережая «Наполи» на одно очко. Неаполитанский клуб свой матч в рамках 26-го тура Серии А проведёт 23 февраля на выезде с «Комо». «Дженоа» с 30 очками располагается на 12-м месте.

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