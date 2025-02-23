«Интер» одолел «Дженоа» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А

Миланский «Интер» встречался с «Дженоа» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро». Главным арбитром встречи был Марко Пиччинини. Минимальную победу по итогам встречи праздновали хозяева — 1:0.

Единственный гол в матче на 79-й минуте записал на свой счёт форвард Лаутаро Мартинес. Аргентинец отличился с передачи полузащитника Хакана Чалханоглу.

После 26 проведённых матчей в чемпионате Италии подопечные Симоне Индзаги занимают первое место в турнирной таблице с 57 очками, опережая «Наполи» на одно очко. Неаполитанский клуб свой матч в рамках 26-го тура Серии А проведёт 23 февраля на выезде с «Комо». «Дженоа» с 30 очками располагается на 12-м месте.