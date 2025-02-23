«Марсель» разгромно проиграл «Осеру» в чемпионате Франции, завершая матч в меньшинстве

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Осер» встречался с «Марселем». Матч проходил на стадионе «Аббе Дешам». Главный арбитр встречи — Жереми Стина. Игра завершилась крупной победой хозяев поля — 3:0.

На 35-й минуте полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен вывел свою команду вперед. Команды обменялись отмененными после просмотра VAR голами: забитые мячи нападающих Тео Бэра на 45+3-й минуте и Амина Гуири на 51-й минуте засчитаны не были.

На 63-й минуте защитник «Марселя» Дерек Корнелиус был удален за две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. На 77-й минуте защитник Жубал удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 90+1 Жубал оформил дубль и установил окончательный счет.

«Марсель» с 46 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «ПСЖ» составляет 10 очков. «Осер» в 23 турах набрал 28 очков и располагается на 10-й строчке.