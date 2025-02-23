«Барселона» одержала победу на выезде в матче с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Лас-Пальмас» и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега (Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, отличился полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо. На 90+6-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество гостей.

После 25 сыгранных матчей «Лас-Пальмас» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Барселона» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025, заработав 54 очка.