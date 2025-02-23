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Лас-Пальмас — Барселона, результат матча 22 февраля 2025, счёт 0:2, Ла Лига 2024-2025

«Барселона» одержала победу на выезде в матче с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге
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Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Лас-Пальмас» и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега (Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 62'     0:2 Ф. Торрес – 90+5'    

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, отличился полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо. На 90+6-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество гостей.

После 25 сыгранных матчей «Лас-Пальмас» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Барселона» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025, заработав 54 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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