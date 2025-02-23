Результаты матчей чемпионата Испании 22 февраля

В субботу, 22 февраля, прошли четыре матча 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 22 февраля:

«Алавес» — «Эспаньол» — 0:1;

«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 0:1;

«Валенсия» — «Атлетико» — 0:3;

«Лас-Пальмас» — «Барселона» — 0:2.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 54 очка. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 53 очка. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 51 очко при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 45 и 44 очка соответственно, однако у бискайцев ещё впереди матч 25-го тура. В зоне вылета располагаются «Валенсия» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (15).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: