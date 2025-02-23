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Результаты матчей Ла Лиги 22 февраля: Барселона и Атлетико в гостях всухую обыграли соперников, Эспаньол вышел из зоны вылета

Результаты матчей чемпионата Испании 22 февраля
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В субботу, 22 февраля, прошли четыре матча 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матча чемпионата Испании 22 февраля:

  • «Алавес» — «Эспаньол» — 0:1;
  • «Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 0:1;
  • «Валенсия» — «Атлетико» — 0:3;
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона» — 0:2.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 54 очка. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 53 очка. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 51 очко при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 45 и 44 очка соответственно, однако у бискайцев ещё впереди матч 25-го тура. В зоне вылета располагаются «Валенсия» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (15).

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Калеро – 86'    
Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Перес – 66'    
Удаления: де Фрутос – 42' / нет
Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 12'     0:2 Альварес – 30'     0:3 Корреа – 86'    
Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 62'     0:2 Ф. Торрес – 90+5'    
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