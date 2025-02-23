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Радимов назвал проблему «Барселоны» после победы в матче с «Лас-Пальмасом»

Радимов назвал проблему «Барселоны» после победы в матче с «Лас-Пальмасом»
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался об игре каталонской «Барселоны» в матче 25-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом», который завершился гостевой победой сине-гранатовых со счётом 2:0.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 62'     0:2 Ф. Торрес – 90+5'    

«Против нынешней «Барселоны» сложно устоять, а плотность в лидерской группе чемпионата Испании обязывает побеждать. Футбол «Барселоны» энергозатратен, но у каталонцев много молодёжи, которой нравится так играть. Видно, что самой команде нравится этот футбол.

Меня смущает только то, что они ходят по лезвию ножа со своей высокой линией обороны. Это работает против заведомо более слабых команд, но клубы уровня плей‑офф Лиги чемпионов будут пользоваться этим. Даже «Лас‑Пальмас» несколько раз убегал в контратаки, но им не хватило индивидуального мастерства в завершении атак», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. В активе команды Флика 54 очка после 25 туров.

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