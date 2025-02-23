В субботу, 22 февраля, состоялись четыре матча 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 22 февраля:

«Венеция» — «Лацио» — 0:0.

«Парма» — «Болонья» — 2:0.

«Торино» — «Милан» — 2:1.

«Интер» — «Дженоа» — 1:0.

«Интер» благодаря победе над «Дженоа» набрал 57 очков в 26 матчах, опередил «Наполи» и возглавил турнирную таблицу Серии А. Неаполитанцы отстают на одно очко при игре в запасе, на третьей строчке таблицы с 51 очком в 25 матчах находится «Аталанта».

Видео: Фанаты «Интера» отмечают скудетто с гробом в цветах «Милана»