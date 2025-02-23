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Результаты матчей чемпионата Италии 22 февраля

Результаты матчей чемпионата Италии 22 февраля
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В субботу, 22 февраля, состоялись четыре матча 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 22 февраля:

  • «Венеция» — «Лацио» — 0:0.
  • «Парма» — «Болонья» — 2:0.
  • «Торино» — «Милан» — 2:1.
  • «Интер» — «Дженоа» — 1:0.
Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим
Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Бонни – 37'     2:0 Зом – 79'    
Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Тшау – 5'     1:1 Рейндерс – 74'     2:1 Гинейтис – 76'    
Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Мартинес – 78'    

«Интер» благодаря победе над «Дженоа» набрал 57 очков в 26 матчах, опередил «Наполи» и возглавил турнирную таблицу Серии А. Неаполитанцы отстают на одно очко при игре в запасе, на третьей строчке таблицы с 51 очком в 25 матчах находится «Аталанта».

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