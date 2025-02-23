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Флик рассказал о проблеме «Барселоны», которую он увидел в игре с «Лас-Пальмасом»

Флик рассказал о проблеме «Барселоны», которую он увидел в игре с «Лас-Пальмасом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу своей команды в гостевом матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом», который завершился со счётом 2:0.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 62'     0:2 Ф. Торрес – 90+5'    

«Я чувствую усталость после игры. Мы не показали свой лучший футбол. Это был весьма непростой поединок, но, в общем, всё в порядке. Для таких матчей у нас и есть высококлассные резервные игроки, которые способны эффективно выполнять свою работу. Думаю, порой это как раз тот вариант, который нам нужен, чтобы они могли внести вклад в игру. Однако решение о том, кто выходит на поле, всегда остаётся за мной.

В сегодняшней игре мы действовали не так, как хотели, что привело к большему числу проблем, чем обычно. Гол Ольмо стал ключевым моментом для нас, и его выход на поле был весьма обнадеживающим», — приводит слова Флика Marca.

На данный момент «Барселона» уверенно занимает первое место в чемпионате Испании. Под руководством Флика команда имеет в своем активе 54 очка после 25 сыгранных туров.

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