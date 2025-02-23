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Интер Майами – Нью-Йорк Сити, результат матча 23 февраля 2025, счет 2:2, регулярный чемпионат МЛС — 2025

Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» уйти от поражения в меньшинстве с «Нью-Йорк Сити»
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В ночь с 22 на 23 февраля мск на арене «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штата Флорида) завершился матч регулярного чемпионата американской МЛС между клубами «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1:0 Авилес – 5'     1:1 Иленич – 26'     1:2 Мартинес – 55'     2:2 Сеговия – 90+10'    
Удаления: Авилес – 23' / нет

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился двумя результативными передачами — на пятой минуте с его передачи центральный защитник хозяев поля Томас Авилес открыл счёт, на 90+10-й полузащитник Теласко Сеговия принёс команде Месси ничью.

В составе гостей отличились защитник Митя Иленич на 26-й минуте и нападающий Алонсо Мартинес на 55-й минуте. С 23-й минуты «Интер Майами» играл в меньшинстве после прямого удаления ранее забившего гол Авилеса.

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