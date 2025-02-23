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Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» уйти от поражения в меньшинстве с «Нью-Йорк Сити»

В ночь с 22 на 23 февраля мск на арене «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штата Флорида) завершился матч регулярного чемпионата американской МЛС между клубами «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился двумя результативными передачами — на пятой минуте с его передачи центральный защитник хозяев поля Томас Авилес открыл счёт, на 90+10-й полузащитник Теласко Сеговия принёс команде Месси ничью.

В составе гостей отличились защитник Митя Иленич на 26-й минуте и нападающий Алонсо Мартинес на 55-й минуте. С 23-й минуты «Интер Майами» играл в меньшинстве после прямого удаления ранее забившего гол Авилеса.

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