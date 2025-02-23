Лаутаро Мартинес установил уникальный рекорд «Интера» всех времён
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес отметился голом в матче 26-го тура Серии А против «Дженоа» (1:0). 27-летний аргентинец забил победный мяч на 78-й минуте встречи.
Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Мартинес – 78'
Это 10-й гол футболиста в сезоне чемпионата Италии. Нападающий стал первым легионером в истории «Интера», забившим минимум 10 голов в шести разных сезонах Серии А, сообщает статистический портал Opta.
В кампании-2019/20 Лаутаро забил 14 голов, в 20/21 – 17, 21/22 – 21, 22/23 – 21, 23/24 – 24.
После 26 проведённых матчей в чемпионате Италии подопечные Симоне Индзаги занимают первое место в турнирной таблице с 57 очками, опережая «Наполи» на одно очко.
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