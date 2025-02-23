«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе обыграла «Монреаль» в матче МЛС

В Атланта (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» завершился матч 1-го тура американской лиги МЛС между клубами «Атланта Юнайтед» и «Клёб де Фут Монреаль». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

В составе победителей двумя забитыми голами отметился Эммануэль Латте Лат, ещё один мяч в свой актив записал Эдвин Москера.

У Гостей в сегодняшнем матче забивали Натан-Дилан Салиба и Принц Овусу.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, однако результативными действиями отличиться сегодня не сумел.

В следующем туре «Атланта» в гостях сыграет на выезде с «Шарлотт», а «Монреаль» отправится в гости к «Миннесоте».