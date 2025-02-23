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«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе обыграла «Монреаль» в матче МЛС

«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе обыграла «Монреаль» в матче МЛС
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В Атланта (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» завершился матч 1-го тура американской лиги МЛС между клубами «Атланта Юнайтед» и «Клёб де Фут Монреаль». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 2
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
1:0 Латте Лат – 42'     1:1 Салиба – 47'     2:1 Латте Лат – 63'     2:2 Овусу – 71'     3:2 Москера – 85'    

В составе победителей двумя забитыми голами отметился Эммануэль Латте Лат, ещё один мяч в свой актив записал Эдвин Москера.

У Гостей в сегодняшнем матче забивали Натан-Дилан Салиба и Принц Овусу.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, однако результативными действиями отличиться сегодня не сумел.

В следующем туре «Атланта» в гостях сыграет на выезде с «Шарлотт», а «Монреаль» отправится в гости к «Миннесоте».

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