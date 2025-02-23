Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо установил рекорд среди тренеров Бундеслиги всех времён

Хаби Алонсо установил рекорд среди тренеров Бундеслиги всех времён
Комментарии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо увеличил клубную серию без поражений на выезде до 28 матчей (20 побед, 8 ничьих) и установил рекорд Бундеслиги среди тренеров по этому показателю, сообщает Squawka.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 9'     0:2 Адли – 45'    

22 февраля состоялась встреча 23-го тура немецкого чемпионата между командами «Хольштайн» и «Байер». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Последнее поражение на выезде команда Алонсо потерпела 27 мая 2023 года в матче против «Бохума» (0:3).

В текущей кампании Бундеслиги «Байер» располагается на второй позиции в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 1 поражение). Отставание от «Баварии» составляет пять очков, однако мюнхенцы имеют матч в запасе.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»

Материалы по теме
«Байер» одолел «Хольштайн» в 23-м туре Бундеслиги. Победный гол на счету Шика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android