Хаби Алонсо установил рекорд среди тренеров Бундеслиги всех времён
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо увеличил клубную серию без поражений на выезде до 28 матчей (20 побед, 8 ничьих) и установил рекорд Бундеслиги среди тренеров по этому показателю, сообщает Squawka.
Германия — Бундеслига . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 9' 0:2 Адли – 45'
22 февраля состоялась встреча 23-го тура немецкого чемпионата между командами «Хольштайн» и «Байер». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Последнее поражение на выезде команда Алонсо потерпела 27 мая 2023 года в матче против «Бохума» (0:3).
В текущей кампании Бундеслиги «Байер» располагается на второй позиции в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 1 поражение). Отставание от «Баварии» составляет пять очков, однако мюнхенцы имеют матч в запасе.
Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»
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