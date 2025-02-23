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Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал в МЛС

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал в МЛС
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В Остине (США) на стадионе «Кью-тум» завершился матч 1-го тура американской лиги МЛС между клубами «Остин» и «Спортинг Канзас-Сити». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Остин
Остин
Окончен
1 : 0
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
1:0 Букари – 76'    

Свой дебютный матч в американской лиге провёл российский нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов. Он вышел на поле на 84-й минуте матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Единстветнный гол в составе хозяев в сегодняшнем матче забил Осман Букари.

Напомним, о переходе Сулейманова «Канзас» объявил в начале февраля. Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами.

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