Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал в МЛС

В Остине (США) на стадионе «Кью-тум» завершился матч 1-го тура американской лиги МЛС между клубами «Остин» и «Спортинг Канзас-Сити». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Свой дебютный матч в американской лиге провёл российский нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов. Он вышел на поле на 84-й минуте матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Единстветнный гол в составе хозяев в сегодняшнем матче забил Осман Букари.

Напомним, о переходе Сулейманова «Канзас» объявил в начале февраля. Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами.