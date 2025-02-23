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«Реал» готов продлить контракт с 39-летним Модричем до 2026 года — Скира

«Реал» готов продлить контракт с 39-летним Модричем до 2026 года — Скира
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Мадридский «Реал» готов пролонгировать трудовое соглашение с 39-летним полузащитником Лукой Модричем до 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Действующий контракт хорватского футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

По информации источника, сам Модрич также намерен остаться в «Королевском клубе». Полузащитник хочет, чтобы у него была игровая практика перед чемпионатом мира — 2026.

Модрич выступает в составе «сливочных» с 2012 года. За этот период он принял участие в 573 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 92 результативными передачами.

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