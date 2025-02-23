Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 75 млн за подписание Осимхена летом — NM

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 75 млн за подписание Осимхена летом — NM
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» готов выплатить «Наполи» € 75 млн в качестве отступных за нападающего Виктора Осимхена, который в нынешнем сезоне выступает в «Галатасарае» на правах аренды. Об этом сообщает Napoli Magazine.

По информации источника, грядущим летом, после того как нигерийский футболист вернётся в неаполитанский клуб, он будет продан с вероятностью 95%. Однако для «красных дьяволов» может оказаться проблемой зарплата Осимхена, чей оклад составляет более £ 200 тыс. в неделю. Также «Манчестер Юнайтед» придётся убедить форварда в надёжности своего проекта, поскольку он хочет бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Аморим: знал, что работать в «Манчестер Юнайтед» будет трудно, но не думал, что настолько

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android