«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 75 млн за подписание Осимхена летом — NM

«Манчестер Юнайтед» готов выплатить «Наполи» € 75 млн в качестве отступных за нападающего Виктора Осимхена, который в нынешнем сезоне выступает в «Галатасарае» на правах аренды. Об этом сообщает Napoli Magazine.

По информации источника, грядущим летом, после того как нигерийский футболист вернётся в неаполитанский клуб, он будет продан с вероятностью 95%. Однако для «красных дьяволов» может оказаться проблемой зарплата Осимхена, чей оклад составляет более £ 200 тыс. в неделю. Также «Манчестер Юнайтед» придётся убедить форварда в надёжности своего проекта, поскольку он хочет бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов.

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