«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Игра не будет показана официально на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка за 26 матчей. «Ливерпуль» заработал 61 очко после 26 игр и располагается на первой строчке.

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