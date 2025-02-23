Капитан «Ливерпуля» ван Дейк может продолжить карьеру в «Реале» — TBR Football

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием 33-летнего центрального защитника и капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «сливочные» готовы обсудить бесплатный переход нидерландского футболиста грядущим летом, когда у него заканчивается контракт с мерсисайдцами. Подчёркивается, что интерес к 33-летнему защитнику также проявляют мадридский «Атлетико», «Бавария» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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