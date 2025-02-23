Дивеев считает, что у молодого игрока ЦСКА Абдулкадырова хорошее будущее

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о 19-летнем центральном защитнике красно-синих Джамалутдине Абдулкадырове.

«Джама — молодец. Он хорошо воспринимает критику и очень внимательно слушает подсказ. В начале сборов он стеснялся, а потом понял, что здесь нет ничего такого, и надо просто показывать свои лучшие качества. Он начал всё узнавать и спрашивать, и мы ему стали подсказывать. У него очень хорошее будущее. Главное — набираться опыта от игры к игре, от тренировки к тренировке», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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