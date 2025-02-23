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«Это не фол!» Ямаль показал окровавленную ногу после матча с «Лас-Пальмасом»

«Это не фол!» Ямаль показал окровавленную ногу после матча с «Лас-Пальмасом»
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль остался недоволен судейством в матче 25-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (0:2). После игры 17-летний футболист в аккаунте в социальной сети поделился видео со своей окровавленной левой стопой, сопроводив его комментарием: «Это не фол!»

Ямаль показал окровавленную ногу после матча с «Лас-Пальмасом»:

Главный арбитр встречи Адриан Кордеро Вега показал одну жёлтую карточку «Лас-Пальмасу». Предупреждение получил защитник Алекс Суарес за апелляции в адрес судьи.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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