«Бавария» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Бундеслиги начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 23 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеманн (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Германия — Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В последний раз команды встречались между собой в матче 6-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. Тогда не удалось выявить победителя (3:3).
После 22 сыгранных матчей «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 55 очков. «Айнтрахт» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 42 очка.
Комментарии
- 23 февраля 2025
-
17:58
-
17:54
-
17:36
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
17:00
-
16:41
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:17
-
15:55
-
15:53
-
15:50
-
15:37
-
15:23
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:55
-
14:44
-
14:30
-
14:29
-
14:25
-
14:19
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:49
-
13:41
-
13:37
-
13:35
-
13:26