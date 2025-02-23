«Бавария» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Бундеслиги начнётся в 19:30

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеманн (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз команды встречались между собой в матче 6-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. Тогда не удалось выявить победителя (3:3).

После 22 сыгранных матчей «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 55 очков. «Айнтрахт» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 42 очка.