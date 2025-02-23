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Стало известно, где и когда пройдёт матч сборной России с Замбией

Стало известно, где и когда пройдёт матч сборной России с Замбией
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Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга рассказал, где и когда состоится товарищеский матч с командой России.

«Мы договорились о дате и месте матча, все документы подписаны. Игра с Россией пройдёт 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве», — приводит слова Каманга Sport24.

Национальная команда Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее стало известно, что сборная России также сыграет домашний товарищеский матч с Нигерией 6 июня и с Беларусью 10 июня на выезде.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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