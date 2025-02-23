Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка за 26 матчей. «Ливерпуль» заработал 61 очко после 26 игр и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «горожане» разгромили «Ньюкасл» со счётом 4:0. «Красные» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Салах: жизнь Холанда проще, ведь он форвард, вингеру сложнее забивать так много

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android