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«Реал» призвал фанатов скандировать о коррупции в футболе в матче с «Жироной» — Relevo

Мадридский «Реал» призвал своих болельщиков начать скандировать «Коррупция в Федерации» на 12-й минуте грядущего матча 25-го тура испанской Примеры с «Жироной», который состоится в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, ранее «Королевский клуб» выступал против того, чтобы его фанаты применяли подобные скандирования, однако на текущий момент «Реал» крайне недоволен футбольной арбитражной системой в Испании.

В феврале «сливочные» направили официальную жалобу для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на судейство в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1). В заявлении мадридский клуб обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: