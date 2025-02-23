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«Реал» призвал фанатов скандировать о коррупции в футболе в матче с «Жироной» — Relevo

«Реал» призвал фанатов скандировать о коррупции в футболе в матче с «Жироной» — Relevo
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Мадридский «Реал» призвал своих болельщиков начать скандировать «Коррупция в Федерации» на 12-й минуте грядущего матча 25-го тура испанской Примеры с «Жироной», который состоится в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает Relevo.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, ранее «Королевский клуб» выступал против того, чтобы его фанаты применяли подобные скандирования, однако на текущий момент «Реал» крайне недоволен футбольной арбитражной системой в Испании.

В феврале «сливочные» направили официальную жалобу для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на судейство в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1). В заявлении мадридский клуб обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.

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