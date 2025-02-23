«Зенит» поздравил Бивола с победой над Бетербиевым
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала поздравление российского боксёра Дмитрия Бивола с победой над Артуром Бетербиевым в главном поединке вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Фото: пресс-служба ФК «Зенит»
«Дмитрий Бивол — абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе. Поздравляем!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Бивол одержал победу решением судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, 34-летний боксёр завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.
Данный бой стал реваншем для Бивола и Бетербиева. Первый поединок российских спортсменов прошёл в октябре 2024 года. Тогда судейским решением победил Бетербиев.
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