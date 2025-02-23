Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил Бивола с победой над Бетербиевым

«Зенит» поздравил Бивола с победой над Бетербиевым
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала поздравление российского боксёра Дмитрия Бивола с победой над Артуром Бетербиевым в главном поединке вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Дмитрий Бивол — абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе. Поздравляем!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Бивол одержал победу решением судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, 34-летний боксёр завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Данный бой стал реваншем для Бивола и Бетербиева. Первый поединок российских спортсменов прошёл в октябре 2024 года. Тогда судейским решением победил Бетербиев.

Материалы по теме
Источник: «Зенит» обыграл «Локомотив» в закрытом матче благодаря автоголу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android