«Зенит» поздравил Бивола с победой над Бетербиевым

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала поздравление российского боксёра Дмитрия Бивола с победой над Артуром Бетербиевым в главном поединке вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Дмитрий Бивол Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Дмитрий Бивол — абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе. Поздравляем!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Бивол одержал победу решением судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, 34-летний боксёр завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Данный бой стал реваншем для Бивола и Бетербиева. Первый поединок российских спортсменов прошёл в октябре 2024 года. Тогда судейским решением победил Бетербиев.