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Гвардиола: при моей жизни никто не выиграет АПЛ четыре раза подряд

Гвардиола: при моей жизни никто не выиграет АПЛ четыре раза подряд
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул значимость успехов, которых «горожане» достигли при его руководстве.

«Никто не сможет набрать 100 очков в английской Премьер-лиге и выиграть её четыре раза подряд. Этого не произойдёт при моей жизни, мне жаль», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» набрал 100 очков в сезоне-2017/2018 АПЛ. Также «горожане» становились чемпионами Англии с сезона-2020/2021.

Сегодня, 23 февраля, команда Гвардиолы встретится с «Ливерпулем» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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