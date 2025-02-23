Гвардиола: при моей жизни никто не выиграет АПЛ четыре раза подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул значимость успехов, которых «горожане» достигли при его руководстве.
«Никто не сможет набрать 100 очков в английской Премьер-лиге и выиграть её четыре раза подряд. Этого не произойдёт при моей жизни, мне жаль», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
«Манчестер Сити» набрал 100 очков в сезоне-2017/2018 АПЛ. Также «горожане» становились чемпионами Англии с сезона-2020/2021.
Сегодня, 23 февраля, команда Гвардиолы встретится с «Ливерпулем» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.
Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: